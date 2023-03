Pd: in 20 assenti a riunione Bonaccini, nasce nuova area 'Ulivisti 4.0'**

Roma, 25 mar (Adnkronos) - Sono una ventina (21, per la precisione, dice chi c'era) i parlamentari del Pd che hanno sostenuto Stefano Bonaccini al Congresso e che oggi hanno scelto di non partecipare alla riunione di area che si è svolta oggi. Una riunione in cui il presidente del Pd ha ...

Roma, 25 mar (Adnkronos) – Sono una ventina (21, per la precisione, dice chi c'era) i parlamentari del Pd che hanno sostenuto Stefano Bonaccini al Congresso e che oggi hanno scelto di non partecipare alla riunione di area che si è svolta oggi. Una riunione in cui il presidente del Pd ha aggiornato tutti sulla situazione interna al partito senza poi avviare il dibattito.

"Mantenere la tensione unitaria", è in estrema sintesi il messaggio politico lanciato dai protagonisti dell'iniziativa per i quali è stato utilizzato il nome 'Ulivisti 4.0', anche se sul nome della nuova area gli stessi protagonisti spiegano che non c'è nulla di deciso. Tra gli assenti alla riunione di oggi i senatori Marco Meloni, Antonio Nicita, Nicola Irto, Enrico Borghi, Lorenzo Basso, Silvio Franceschelli; i deputati Andrea Casu, Marco Simiani, Stefano Graziano, Anna Ascani, Toni Ricciardi, Matteo Mauri, Irene Malavasi, Irene Manzi; l'europarlamentare Pina Picierno. "Ma ci sono altri parlamentari, che non hanno sostenuto Bonaccini, che condividono le nostre posizioni", spiega uno degli 'Ulivisti 4.0'