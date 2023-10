Pd: incontro su inclusione e disabilità con Schlein, Melio, Furfaro

Rma, 3 ott (Adnkronos) - Si terrà sabato prossimo, 7 ottobre, a Empoli al Circolo Arci di Avane (via Magolo, 31) il primo evento del dipartimento Inclusione del Partito democratico “Diritti e non privilegi. Le prossime sfide da affrontare per l'inclusione della disabilità&rd...

Rma, 3 ott (Adnkronos) – Si terrà sabato prossimo, 7 ottobre, a Empoli al Circolo Arci di Avane (via Magolo, 31) il primo evento del dipartimento Inclusione del Partito democratico “Diritti e non privilegi. Le prossime sfide da affrontare per l'inclusione della disabilità”.

Dalle 9.30 politici ed esperti di settore si confronteranno sui percorsi Pass; sulla disfagia; sulla cannabis terapeutica, sull’assistenza sessuale e sull’importanza del “Dopo di noi”. Dopo i saluti della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e del segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi, interverranno il responsabile Pd del dipartimento Iacopo Melio, il responsabile Welfare nella segreteria nazionale Pd Marco Furfaro e la segretaria Elly Schlein.

“Si tratta del primo evento nazionale del dipartimento Inclusione che ho l’onore di guidare – dichiara Iacopo Melio – Ho voluto mettere al centro temi tanto necessari quanto ‘scomodi’: parleremo del diritto a una cura inclusiva attraverso il modello dei ‘percorsi Pass’ in ospedale; di cosa sia la “disfagia” e di come si possa non solo iniziare un percorso terapeutico tempestivo ed efficace ma anche quali strategie corrette adottare per una quotidianità il più serena possibile; di cannabis terapeutica e di assistenza sessuale per persone con disabilità, rompendo tabù e pregiudizi; per poi concludere discutendo dell’importanza del ‘Dopo di noi’ in difesa dell’autodeterminazione della persona”.