Pd: iniziativa per Bonaccini a Roma con Delrio e De Maria

Roma, 21 feb.

(Adnkronos) – "Per un Pd più popolare, solidale e plurale “ è il titolo dell’iniziativa a sostegno della candidatura a segretario nazionale di Stefano Bonaccini, promossa da Silvia Costa a cui interverranno Graziano Delrio, Flavia Piccoli Nardelli e Andrea De Maria. L’appuntamento è per oggi martedì 21 febbraio alle 18,30 a Roma, in via dei Cerchi 75. Nel corso dell'incontro sono previsti interventi di Simone Cascino, Iside Castagnola, Gustavo Pavone, Nicoletta Pirozzi, Piero Ambrosi, Matteo Marcaccio, Andrea Vecchia.

L'evento è promosso dalla rete di Iniziativa democratica in collaborazione con altri promotori.