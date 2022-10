Pd: interventi a valanga, Cuperlo chiede nuova riunione Direzione, no di Letta**

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – Una valanga di interventi alla Direzione Pd. Gianni Cuperlo avanza una mozione: "Alla luce del numero degli interventi, chiedo alla presidente Cuppi di poter riaggiornare la riunione per garantire a tutti l'attenzione e non impoverire una discussione di grandissimo interesse e qualità".

La mozione Cuperlo però viene bocciata da Enrico Letta: "Avevamo fissato l'orario delle 17 per chiedere la riunione, lo spostiamo più avanti". E aggiunge il segretario: "Anche per rispetto del lavoro che sta facendo la presidente Cuppi. Sono testimone di quanto avviene da stamattina: venite a chiedere di anticipare l'intervento, poi una volta fatto ve ne andate". Concorda Cuppi: "Andiamo avanti, non guardo al bilancino e non faccio giochi di corrente.

Ho cercato di garantire tutte le vostre esigenze. Andiamo avanti".