Pd: l'alternativa al centro della Festa dell'Unità, Renzi non c'è, Calenda sì

Roma, 21 ago (Adnkronos) - 'Costruire l'alternativa' è il titolo della festa nazionale dell'Unità in programma dal 23 agosto all'8 settembre all'Iren green park di Reggio Emilia. "Una forza di opposizione come il Pd non può che avere l'amb...

Roma, 21 ago (Adnkronos) – 'Costruire l'alternativa' è il titolo della festa nazionale dell'Unità in programma dal 23 agosto all'8 settembre all'Iren green park di Reggio Emilia. "Una forza di opposizione come il Pd non può che avere l'ambizione di costruire l'alternativa per dare un nuovo governo al Paese", ha spiegato il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi presentando l'evento con Massimo Gazza, segretario provinciale del Pd; Luigi Tosiani, segretario regionale del Pd; Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza donne democratiche.

Una "festa ad alta intensità politica", chiusa come tradizione dall'intervento della segretaria Elly Schlein. Complessivamente previsti oltre 30 dibattiti, 10-15 presentazioni di libri, più di un centinaio gli ospiti che si alterneranno sul palco. "Abbiamo bisogno, e lo abbiamo praticato, di costruire l'atlernativa in modo testardamente unitario, di tenere insieme i rapporti e le alleanze con tutte le forze politiche con noi all'opposizione. Per questo saranno presenti i leader e i principali esponenti dei partiti ma anche di Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Cia, Coldiretti, del Terzo settore, Arci, Anpi, Acli. Con loto proveremo a intrecciare il discorso su come costruire l'alternativa a partire dai termi", ha spiegato Taruffi.

Tra i leader degli altri partiti presenti ai dibattiti spicca solo l'assenza di Matteo Renzi: "Per Iv è presente Maria Elena Boschi il 4 settembre in un dibattito sulla cittadinanza e il segretario regionale Mazzetti 28 agosto", ha spiegato il responsabile Organizzazione dem. Presenti Riccardo Magi (23 ago), Carlo Calenda (27 ago), Nicola Fratoianni (2 set), Angelo Bonelli (5 set), Giuseppe Conte (6 set). "Torna dopo tanti anni, e ci fa molto piacere", Romano Prodi, ha annunciato sempre Taruffi: il 1 settembre confronto con il candidato presidente alle regionali in Emilia Romagna Michele De Pascale.

(Adnkronos) – Tutti i temi principali dell'agenda dem vengono trattati nei dibattiti, dall'autonomia differenziata alla Sanità, dal lavoro ai diritti, dalla cittadinanza al clima fino alle prossime elezioni regionali. Tra gli ex leader Pd ci sono Pierluigi Bersani (il 25 ago), Nicola Zingaretti (28 ago), Walter Veltroni (il 3 set). Il 6 settembre Gianni Riotta intervista Paolo Gentiloni su 'Il domani dell'Europa'. Il giorno prima (5 set) la capogruppo del Pse all'Europarlamento Iratxe García Pérez si confronta con il responsabile Esteri del Pd Peppe Provenzano. Presenti tutti i segretari generali dei sindacati, a partire da Maurizio Landini (25 ago).

A dominare l'evento la figura di Enrico Berlinguer: "Un omaggio dovuto e improtante a una figura che tanto ha inciso su chi fa politica, sicuramente da sinistra ma non solo", ha detto Taruffi. Alla Festa spazio alla presentazione del libro sul leader del Pci scritto da Pier Paolo Farina con Bianca Berlinguer e Concita De Gregorio. Mentre l'intervento di Veltroni del 3 settembre è intitolato 'La bellezza della politica. Ricordo di Enrico Berlinguer'.

La festa omaggia anche la figura di Giacomo Matteotti, il 30 agosto, con il dibattito '1924-2024 cento anni dall'omicidio Matteotti: i fascismi di ieri e di oggi' con Andrea De Maria, Gianfranco Pagliarulo, Albertina Soliani.