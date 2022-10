Pd: Lepri, 'su assegno unico giusta autocritica Letta'

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Ieri Letta in direzione nazionale ha fatto una giusta autocritica. 'Non abbiamo parlato con gli italiani che non ce la fanno. Questo è il punto principale del nostro problema'. Molto giusto. Tanto più che avevamo anche buoni argomenti per parlarci, come l’assegno unico per i figli, l’allargamento dei beneficiari della cassa integrazione, gli aumenti in busta paga derivanti dalla rimodulazione dell’Irpef.

Tutte cose volute e realizzate dal Pd, ma di cui la campagna elettorale nazionale non ha quasi mai parlato". Così Stefano Lepri del Pd.