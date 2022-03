Roma, 14 mar. (Adnkronos) – "A luglio faremo 10 'Sassoli camp', 10 momenti in 10 luoghi simbolici del Paese e ci vedremo per far sì che proposte più forti" emerse nelle Agorà "vengano articolate ancora meglio e per cominciare il lavoro di atterraggio dell'enorme lavoro delle Agorà" con oltre 800 proposte.

Così Enrico Letta chiudendo l’Agorà online promossa da Lia Quartapelle, 'Solidale, unita, presente: l’Italia e la politica di cooperazione internazionale'.