Pd, Letta: accelerare il congresso, non mi ripresenterò candidato

Roma, 26 set. (askanews) – “Riuniremo gli organi del partito nei prossimi giorni per accelerare il percorso verso un congresso… Un congresso di profonda riflessione su cosa è il Pd, cosa vuol essere e cosa vuol essere un nuovo Pd. Credo in questo concetto, di un Pd all’altezza di questa sfida epocale di fronte a una destra che ha un mandato forte a governare. Assicurerò la guida del partito nelle prossime settimane verso il congresso al quale non mi ripresento candidato, tocca a una nuova generazione, credo gli spetti il compito di rilanciare il Pd”.

Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta durante una conferenza stampa nella sede del partito al Nazareno dopo i risultati delle elezioni politiche.