Pd: Letta, 'Agorà democratiche per tornare nel cuore del Paese'

Roma, 24 lug (Adnkronos) – "Usiamo tutti lo strumento delle Agorà democratiche per ricostruire, rilanciare e tornare nel cuore del Paese, in connessione sentimentale con le persone, con chi ha voglia di cambiare il Paese". Lo ha detto Enrico Letta nel suo contributo all'Assemblea di Radicalità per costruire.

"Tante idee, da settembre a dicembre, diventeranno prioritarie perchè i cittadini delle Agorà le avranno scelte, le porteremo avanti -ha spiegato il segretario del Pd-. E' un modo per fare delle primarie di programma e dare voce al protagonismo di tutti noi che siamo una comunità viva, democratica, progressista. Il partito dell'intelligenza collettiva batterà i partiti dei capi".