Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "Il campo largo? Io ho interpretato il mio ruolo da segretario del Pd in una logica di non isolamento del Pd. Il mio obiettivo non è distruggere i potenziali alleati ma di lavorare insieme. Il mio obiettivo è il modello Verona".

Così Enrico Letta a In Onda su La7.