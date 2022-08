La Direzione nazionale del Pd ha approvato le liste per le candidature. Letta sarà candidato come capolista alla Camera in Lombardia e Veneto.

La Direzione nazionale del Pd, con 3 voti contrari e 5 astenuti, ha approvato le liste per le candidature in vista delle prossime elezioni. “Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti. Ma è impossibile per la riforma del taglio dei parlamentari ma anche per esigenza di rinnovamento” ha dichiarato Enrico Letta, segretario del Pd, aprendo la riunione. “Potevo imporre persone ‘mie’ ma non l’ho fatto perche il Partito è comunità” ha aggiunto, spiegando di aver chiesto dei sacrifici e che questo gli è pesato molto.

“Quattro anni fa il metodo di chi faceva le liste era: faccio tutto da solo. Io ho cercato di comporre un equilibrio. Il rispetto dei territori è tra i criteri fondanti delle scelte” ha aggiunto.

Pd, Letta capolista alla Camera in Lombardia e in Veneto

Enrico Letta sarà candidato come capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, come si apprende da fonti Dem. Carlo Cottarelli, invece, sarà capolista al Senato a Milano e il professore Andrea Crisanti sarà capolista in Europa.

Tra le candidature ci saranno anche 4 under 35 indicati come capolista, ovvero Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina, Marco Sarracino. Tra le candidature ci sarà il deputato e costituzionalista Stefano Ceccanti. Su di lui erano circolate voci sul rischio di una mancata candidatura. In corsa anche il senatore Tommaso Nannicini. “La mia avventura parlamentare finisce qui” ha dichiarato la senatrice Monica Cirinnà, uscendo dalla direzione del Pd. Tra gli esclusi ci sarebbe anche Luca Lotti.