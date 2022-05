Pd: Letta, 'centrosinistra ha vinto con Prodi, il più grande e paziente tessitore'**

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "La vera forza del Pd è questo grandissimo senso di responsabilità e lo sguardo lungo" perchè "sia a livello nazionale che locale occorre fare delle scelte che guardano lontano". Così Enrico Letta a Parma con il candidato sindaco Michele Guerra ricordando le scelte del Pd negli ultimi passaggi e qui "la scelta è stata quella giusta e la strada è quella giusta.

Il vento non è contro. Certo, ci sono settimane di lavoro davanti. Ma la scelta del Pd è stata quella giusta".

"Io sono sempre stato un antesignano dell'idea che nel nostro Paese per come è fatta la politica nel nostro paese c'è da fare un grande lavoro di coalizione. L'Italia è un paese fatto di tanti pezzettini. Quindi c'è bisogno di un faticoso lavoro di cucitura. Non è un caso che quando il centrosinistra ha vinto in Italia aveva come guida il più grande e paziente tessitore d'Italia: Romano Prodi".

E Letta spiega di ispirarsi a "quella capacità di tessere, di tenere insieme ovviamente chi vuole stare con noi, a quella capacità inclusiva che qui a Parma c'è stata. Qui c'è un'occasione unica: da quando Pd è nato, nel 2007, a Parma non ha avuto grandi fortune, oggi abbiamo messo le condizioni di una svolta per dare fino in fondo il nostro contributo che ha bisogno del Pd. Parma è una grande capitale europea e deve esserne più consapevole".