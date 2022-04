Pd: Letta, 'chi ha come punti cardinali sondaggi o prossime elezioni sbaglia tutto'**

Roma, 6 apr (Adnkronos) – "Siamo di fronte a un tale cambiamento di scenario, con l'invasione dell'Ucraina, che chiunque individuasse come punti cardinali il voto nel sondaggio del mese successivo o le elezioni amministrative successive sbaglierebbe tutto". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione del rapporto 'Freedom at risk'.

"Ognuno deve prendere i propri convincimenti, farsi guidare da questi, cercare di essere coerente e seguire le istituzioni dei propri Paesi e quelle europee. Non c'è molto altro -ha spiegato il segretario del Pd-. In questa fase le opinioni pubbliche sono estremamente volubili e hanno un approccio colpito da quello che sta succedendo. Poi le elezioni saranno il momento in cui i cittadini giudicheranno le modalità con cui ognuno si è comportato".