Pd: Letta, 'chi parla del nostro Statuto non l'ha letto, fase costituente è allargamento e novità'

Roma, 19 dic (Adnkronos) – "Per come è organizzato il nostro partito e per il suo Statuto, di cui normalmente si parla senza averlo letto, i sono trovato a gestire una fase complicata, lo sarebbe anche per fare i Congressi ordinari".

Lo ha detto Enrico Letta intervenendo all'incontro 'I Cattolici Democratici nella politica di oggi: ancora utili all'Italia?'.

"La necessità è quella di accompagnare la nostra comunita a un cambio di gruppo dirigente che avvenga bene, in ordine, nel modo migliore; di fare sì che questo percorso non sia di riduzione ma di aggregazione e il passaggio di testimone con il nuovo segretario o la nuova segretaria avvenga anche attraverso un percorso di allargamento -ha spiegato il segretario del Pd-.

La parola costituente viene utilizzata in una logica di allargamento, per fare sì che partecipino il maggior numero di persone e che non sia solo un passaggio di testimone da una persona a un'altra ma anche una riflessione profonda a su cosa sia cambiato in questo periodo".

"Le settimane che abbiamo davanti servono a una discussione per creare le condizioni perchè nessuno si senta escluso ma per fare sì che questo lavoro collegiale riesca a dare al gruppo dirigente qualcosa in più", ha sottolineato Letta.