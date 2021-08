Pd: Letta, 'da 1° settembre Agorà dem, grande esercizio democrazia partecipativa'**

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Ci stiamo avvicinando al 1° settembre, il momento in cui i cittadini che si sono iscritti alle Agorà democratiche, potranno organizzare le loro iniziative, lanciare le loro proposte e ciascuno di noi potrà decidere se supportare quella proposta piuttosto che un'altra.

Un percorso che dal 1 settembre al 31 dicembre sancirà un grande esercizio di democrazia partecipativa". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un video su twitter.

"Democrazia partecipativa, non diretta -argomenta Letta- perchè la democrazia partecipativa è per noi il modo di rafforzare la democrazia rappresentativa a cui vogliamo tanto bene ma che oggi è abbastanza in difficoltà".

"Il 1° settembre partiamo alla festa nazionale del Pd ma nel frattempo" ci saranno altre pre-Agor: il 27 agosto a Crema sulla mobilità sostenibile, il 29 a Milano su periferie e inclusione sociale e io 30 a Torino su giovani e sport.

"Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi. Credo sia una grandissima occasione di partecipazione, va colta. Tutti coloro che credono nei valori del centrosinistra, della Costituzione, della democrazia, della partecipazione: vi aspettiamo".