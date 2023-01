Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Da domattina ci confrontiamo su temi e questioni di contenuto che interessano gli italiani. Oggi il governo e la premier hanno fatto il primo vero errore di comunicazione, dopo settimane di vento in poppa. Con il video col quale Meloni tecnicamente mente sulla riduzi...

Oggi il governo e la premier hanno fatto il primo vero errore di comunicazione, dopo settimane di vento in poppa. Con il video col quale Meloni tecnicamente mente sulla riduzione delle accise ritorna in primo piano contraddizione tra quanto detto in campagna elettorale". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione Pd.