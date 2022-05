Pd: Letta, 'dobbiamo essere il partito di quelli che non ce la fanno'**

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – "Se il Pd non è in grado di parlare a tutti coloro che sono in un tempo di fatica, perde la sua ragion d'essere. Noi dobbiamo essere il partito di quelli che non la fanno". Così Enrico Letta all'Agorà 'Costruiamo un futuro più giusto' con Nicola Zingaretti.

"Parlare solo con quelli che ce la fanno è facile ma ci porta ad essere interlocutori solo di un pezzo di società e così il populismo vince perchè parla con tutti. E quello che vi propongo a partire da questa Agorà è di essere quelli che voltano pagina e si mettono a lavorare con quelli che faticano. Solo così torneremo a parlare a tutti gli italiani e solo così saremo in grado di essere competitivi con i populisti che parlano con tutti, aizzano paure ma non danno soluzioni".

"Dobbiamo rovesciare il tavolo, questa è la ragion d'essere del nostro partito. Se non lo faremo saremo qualcosa, ma non il Partito democratico".