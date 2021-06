Roma, 1 giu. (Adnkronos) – "All'inizio a Parigi non è stato facile, è stato un inizio durissimo. Vedevo che in Italia ero totalmente dimenticato. Quando uno è stato primo ministro e sei buttato nel cestino in questo modo, ti dici: 'Sono un mezzo fallito'.

Poi gli anni di Parigi mi hanno dato l'occhio su tante altre cose". Lo dice Enrico Letta a Oggi è un altro giorno su rai1.