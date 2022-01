Pd: Letta e Barca all'Agorà online del Forum disuguaglianze e diversità

Roma, 10 gen (Adnkronos) – Dopo la pausa natalizia riprendono le Agorà volute dal segretario del Pd Enrico Letta per costruire il programma del centrosinistra. Venerdì pomeriggio alle 17 inizia un ciclo di Agorà promosso dagli animatori del Forum disuguaglianze e diversità.

Lo rende noto il Pd.

'Più potere e libertà ai diciotto anni, con un passaggio generazionale più giusto' è il titolo dell’incontro che si terrà online per garantire la più ampia partecipazione nel rispetto delle norme anti-Covid. Si comincia dai giovani per far fronte alla grave crisi generazionale dell’Italia che si esprime in pochi laureati rispetto alla media Ue, un alto numero di NEET, ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano, retribuzioni di entrata più basse di venti anni fa e il posticipare delle scelte di vita che negano a moltissime persone la possibilità di avere figli.

Criticità alle cui soluzioni è dedicata l’Agorà, a partire dalla proposta di istituzione dell’eredità universale e dagli interventi in tema di educazione finanziaria, elaborati dal Forum coordinato da Fabrizio Barca, ex ministro della Coesione territoriale e da Andrea Morniroli, proposta che nasce da due anni di confronto con comunità di giovani in tutta Italia e che punta sulle Agorà per essere arricchita ulteriormente. Durante l’Agorà interverrà anche Enrico Letta.