Pd: Letta, 'facciamo Congresso bene, uniti fino alle fine'**

Roma, 11 gen (Adnkronos) – "Il tema del rafforzamento della democrazia ci riguarda, ci tocca nel nostro impegno di fare del Pd un partito democratico per davvero".

Lo ha detto Enrico Letta al ricordo di David Sassoli.

"Siamo impegnati nel percorso di un Congresso difficile, è una grande responsabilità per tutti. Dobbiamo fare sì che funzioni, bene, uniti fino alla fine, con grande partecipazione di popolo. Raccontiamo che la democrazia vive dentro un partito e che i partiti non sono dei totalitarismi. Chi non vive bene la democrazia al suo interno non la può raccontare ad altri", ha spiegato Letta.