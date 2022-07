Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Con il voto di ieri non si è aperta una nuova fase, si è creato un vulnus nei confronti del Paese che durerà a lungo, a meno che non vinciamo noi, che saremo in grado di riprendere il filo positivo che si è interrotto".

Così Enrico Letta alla segreteria Pd.

"Siamo stati dalla parte giusta della storia per il bene del nostro paese e le prossime elezioni saranno elezioni in cui gli atti di ieri peseranno molto".