Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "In estate faremo una sintesi delle proposte uscite dalle Agorà democratiche e lo faremo con una iniziativa che chiamo i 'Sassoli Camp': dieci campi in tutta Italia nei quali per alcuni giorni, contemporaneamente, mille democratici e democratiche, singoli cittadini e militanti, non iscritti a nessun partito, chi vorrà partecipare potrà farlo.

Un un lavoro di costruzione e di democrazia partecipativa". Così Enrico Letta alla Direzione del Pd.