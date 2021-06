Pd: Letta, 'Italia deve cambiare radicalmente'

Roma, 9 giu. Adnkronos) – "Ho visto l'Italia da fuori, ne ho visto la bellezza, motivo per cui ho avuto voglia di rientrare, ma anche il dramma di un paese che manda via i suoi giovani migliori. E se fa questo deve cambiare, radicalmente".

Lo dice Enrico Letta all'incontro via Fb sula pagina di Rigenerazione democratica con Paola De Micheli e Gianrico Carofiglio dedicato alla comunicazione politica.

"Molti mi dicono che l'Italia è un paese che va rassicurato, non spaventato ma io penso sia finito il tempo della tranquilla conservazione dell'esistente. Il nostro Paese ha visto crescere le diseguaglianze che alla fine esploderanno in logiche conflittuali. Per questo penso ci sia bisogno di agire in favore delle fasce più in difficoltà".