Roma, 18 ott. (Adnkronos) – "Il ruolo del Pd è quello del partito guida e federatore. Non ho dubbi che nei prossimi giorni e settimane lavoreremo per discutere e tenere assieme tutti quelli che sono stati nostri alleati in queste amministrative". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa al Nazareno.