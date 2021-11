Pd: Letta, 'le Agorà risposta ad astensionismo'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Le Agorà sono un modo per rispondere all'astensionismo che ha colpito la nostra democrazia. Sono un modo in cui i cittadini partecipano ma non a cose organizzate da altri: chi si iscrive può organizzare in prima persona una riunione.

Quindi protagonismo dei cittadini. E poi allargamento: il campo largo che ha battuto le destre è la strada giusta. E poi le idee. Qui stiamo immaginando le primarie del programma. Siamo oltre 10mila iscritti e questi cittadini insieme parteciperanno alla stesura del programma". Così il segretario del Pd Enrico Letta a Repubblica Tv.