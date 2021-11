Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Le elezioni saranno tra un anno e mezzo. La nostra responsabilità non è prendere un 1% in più o battere il rivale e far governare Salvini e Meloni. Ma costruire qualcosa che sia vincente rispetto a quel 40% delle destre che se non facciamo niente, governerà l'Italia dal 2023 in poi.

Mio compito fare collante e guida di questo percorso, per far sì che questa alternativa ci sia". Così Enrico Letta, segretario del Pd, al Festival de Il Foglio.