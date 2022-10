Roma, 28 ott (Adnkronos) – "Il no al fascismo per noi è elemento costitutivo del nostro fare politica, per rilanciare il ruolo della democrazia nel Paese. Stiamo cercando di fare di tutto perchè questo lavoro sia vincente, utile, importante per la storia dell'Italia di oggi".

Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.