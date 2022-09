Roma, 26 set (Adnkronos) – "Ora accelereremo le procedure per un Congresso che deve essere di profonda riflessione. Io assicurerò la guida del partito in spirito di servizio in vista del Congresso ma non mi presenterò candidato. E' tempo che una nuova generazione si metta all'opera".

Lo ha detto Enrico Letta.