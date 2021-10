Pd: Letta, 'partito di popolo e di prossimità per battere la solitudine'

Roma, 26 ott (Adnkronos) – "Dobbiamo battere la solitudine o c'è il pifferaio magico che mette insieme tutte le solitudini, anche se poi finiscono come sappiamo bene. Noi invece dobbiamo far incontrare le persone, renderle protagoniste. Dobbiamo fare quello che sono stati i nostri partiti di provenienza, partiti di popolo, ben piantati in tutti i comuni.

Dobbiamo stare insieme alle persone, al nostro popolo, a questa parola che facilmente è stata trasformata in populismo e che per noi invece è popolo delle persone". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd.