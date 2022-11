Pd: Letta, 'primarie il 19 con flessibilità per voto regionali'

Roma, 19 nov (Adnkronos) – Per le primarie "fissiamo tempi certi ma è una parola presa con il benefico dell'inventario per motivi che non riguardano noi.

Ci sono le elezioni regionali, saranno fissate presumibilmente a febbraio, la data non è stata ancora identificata. Nella proposta abbiamo previsto una flessibilità necessaria per gestire le cose al meglio perchè non sappiamo la data del voto regionale". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea del Pd.