Pd: Letta, 'prossima Direzione e Assemblea per ultimo miglio legislatura'**

Roma, 30 giu. (Adnkronos) – Il Pd convocherà una Direzione alla fine di luglio e un'Assemblea settembre per "una sana discussione politica fra di noi, su come tirare fuori le idee migliori per l'ultimo miglio di questa legislatura, che dobbiamo preparare bene, vivere senza sbagliare una scelta.

Dobbiamo essere in grado di far sì che si arrivi alle elezioni della primavera prossima nella modalità migliore per noi e con l'obiettivo di vincerle". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla Direzione del partito.