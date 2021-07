Pd: Letta, 'quella volta che A. Pansa mi disse, il segretario non te lo faranno fare mai'

Roma, 14 lug (Adnkronos) – "Alessandro Pansa era un visionario, ma non a un tasso come quello che la pandemia ha portato. Nella mia ultima chiacchierata con lui cominciò dicendo: 'siccome il segretario del Pd non te lo faranno fare mai, devi fare un nuovo partito, hai una responsabilità".

Lo ha detto Enrico Letta nell'incontro on linea sdi Scuola di politiche su 'Il Manager intellettuale. L'eredità di Alessandro Pansa'.

"Questa cosa che faccio oggi è talmente assurda che nemmeno lui l'aveva prevista. Alla fine faccio quello che, in fondo, Alessandro mi ha chiesto di fare -ha proseguito il leader del Pd- Ogni volta che sgrano il rosario delle difficoltà quotidiane penso sempre a quello che Alessandro mi aveva sempre detto, lui vedeva un problema e pensava ci fosse bisogno di smuovere le acque in qualche modo".

Letta ha aggiunto: "Alessandro mi dato l'idea della responsabilità che mi riguardava. Questo è il bello del'amicizia, parlare senza giri di parole. Aveva una grande capacità mentoring, di mettere in campo visioni estreme. E' un bene comune che tra tutti noi che dobbiamo conservare".