Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Alcuni media annunciavano per stamani un mio incontro con Giuseppe Conte, incontro che non era previsto. Vedo ora addirittura commenti sui motivi per cui l'incontro di oggi, mai fissato, sarebbe poi saltato… ci siamo appena chiamati con Giuseppe e abbiamo condiviso un sorriso.

Così Enrico Letta in un tweet.