(Adnkronos) – "Comincia la fase costituente che ci porterà a assemblea del 20-22 gennaio e che ci darà la possibilità di sciogliere nodi fondamentali per la costruzione di un nuovo Pd. Non ci sarà congresso se non ci sarà una fase costituente efficace". Così Enrico Letta in Direzione.