Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Enrico Letta si è commosso durante il suo intervento alla Direzione del Pd nel momento in cui ha ricordato David Sassoli. "Ora è il momento" di andare al voto, "anche se tutti avremmo voluto che non fosse questo il momento, avremmo voluto concludere il percorso dei 'Sassoli camp'" in programma a settembre, ha detto il segretario del Pd fermandosi per un attimo tra gli applausi della Direzione.