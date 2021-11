PD, Letta sul Quirinale: “Mai visto un presidente scelto con mesi d’anticipo”

"Mai visto un presidente scelto con mesi d'anticipo", così il segretario del PD Enrico Letta a margine dell'assemblea lombarda.

Sciolto ogni dubbio su un’eventuale permanenza al Quirinale di Mattarella, per il segretario del PD Enrico Letta, a margine dell’assemblea lombarda del PD che ha avuto luogo a Milano, c’è stato spazio per una riflessione sull’elezione del Presidente della Repubblica ormai sempre più vicina. “Di Quirinale si parlerà a gennaio, anche perché io non ho mai visto in questi decenni un presidente della Repubblica scelto con mesi d’anticipo.”, ha afffermato.

PD Letta Quirinale, “Non dico nulla fino a gennaio”

Letta, nel corso del suo intervento, all’assmblea lombarda del PD, ha affermando di non voler dire nulla fino al prossimo gennaio: “Penso che sia una cosa molto saggia quella di concentrarsi sulle cose da fare oggi, che sono tantissime: dall’uscita dalla pandemia alle scelte sulle tasse sul lavoro che vanno ridotte”, ha quindi aggiunto.

PD Letta Quirinale, “Siamo sulla strada giusta”

Intervenendo in assemblea ha poi affermato, come partito di essere sulla prima buona strada: “Siamo sulla strada giusta, siamo tornati a essere il primo partito e siamo la guida di un percorso anche a livello nazionale a sostegno di Draghi”.

Ha poi spiegato che è arrivato il “momento di prendere il toro per le corna e dire che il tema del Nord lo affronteremo qui, dalla porta principale. In Lombardia affronteremo le contraddizioni che dobbiamo affrontare”.

PD Letta Quirinale, Salvini: “Rispetto la richiesta di Mattarella”

Infine, ad esprimersi sul no definitivo, si è anche unito il leader della Lega Matteo Salvini che, durante l’assemblea di Federmanager, ha affermato: “Rispetto la richiesta di Mattarella: non si tirano per la giacca nè lui nè Draghi.

Stiamo lavorando per avere un Presidente che non sia proprietà del Pd ma rappresenti tutti”.