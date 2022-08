Pd, Letta: un mese fa Draghi congedato da Conte-Salvini-Cav

Roma, 20 ago. (askanews) – “Esattamente un mese fa, quando Conte, Berlusconi e Salvini facevano cadere il Governo Draghi, stavamo per realizzare una promessa: una mensilità di stipendio in più contro il #carovita. Per tornare al voto l’hanno impedito. Noi vogliamo farlo: la proposta è nel nostro programma”. Lo afferma il segretario del Pd Enrico Letta, sottolineando in un video postato sui suoi profili social, le responsabilità della fine del Governo Draghi e la centralità del sostegno al potere d’acquisto dei salari e all’occupazione nel programma elettorale del Pd.