Pd: 'L'Europa di domani', iniziativa area Bonaccini a Firenze

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – ‘L’Europa di domani’ è il titolo della kermesse di Energia Popolare, l’area politico-culturale che fa riferimento a Stefano Bonaccini e che si riunirà, per la seconda volta dopo Cesena, domani sabato 28 ottobre a Firenze nel centro Congressi della Fiera in piazza Adua 1. Ospite d’onore, in video collegamento, monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Cei.

Al mattino, con inizio alle 10, si terranno i gruppi di lavoro (transizione ecologica e digitale; diritto universale alla salute; la sfida dei flussi migratori; il ruolo dell’Europa). Alle 12 inizierà la plenaria con i saluti dei segretari cittadino e regionale del PD, Andrea Ceccarelli ed Emiliano Fossi. Una parte della plenaria dedicata ai temi internazionali vedrà gli interventi di Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd; Simona Bonafè, vice presidente vicario del gruppo alla Camera; Pina Picierno, vice presidente del Parlamento europeo; di Alessandro Alfieri, capogruppo commissione esteti al Senato e del capo delegazione Brando Benifei. Tra gli ospiti: Ruiz Devesa, presidente Unione federalisti europei ed eurodeputato Psoe spagnolo; Tomer Reznik, segretario del Meretz (Israele); Pegah Moshir Pour, attivista iraniana del movimento ‘Donne, vita e libertà’ ed Efrat Rayten-Marom, deputata del Labour israeliano.

Nella resto della plenaria interverranno amministratori locali, consiglieri regionali e parlamentari, a partire da Graziano Delrio, Andrea Orlando, Simona Malpezzi e Piero De Luca, Matteo Ricci e dai toscani Brenda Barnini, Leonardo Marras, Antonio Mazzeo e Dario Parrini. Al pomeriggio aprono i lavori il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente di ANCI Toscana e Sindaco di Prato Matteo Biffoni e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Alle 17 le conclusioni di Stefano Bonaccini.