Pd: Losacco, 'contributo dei cattolici democratici è fondamentale'

Roma, 10 mar (Adnkronos) – "Ci troviamo all’interno di una grande trasformazione epocale che si riflette sulla vita delle persone, sugli assetti sociali, sulle istituzioni democratiche. Per tale motivo i nostri elettori chiedono un PD chiaro e riconoscibile sulle grandi sfide del nostro tempo: l’ambiente e le diseguaglianze sociali, le migrazioni e la lotta alle discriminazioni". Lo dice il senatore del Pd Alberto Losacco.

“Dobbiamo fare del nuovo Pd, la forza che immagina un nuovo modello di sviluppo attraverso la tutela del lavoro, il contrasto alle corporazioni e a tutto ciò che blocca l’ascensore sociale e la competitività del sistema produttivo, l’ambiente come la più grande infrastruttura sociale del futuro -prosegue-. Una sfida ambiziosa che interpella da vicino i cattolici democratici chiamati, per storia e sensibilità, a portare un contributo fondamentale, alimentando una dinamica virtuosa tra piano politico e dimensione sociale attraverso il ruolo dei corpi intermedi, del terzo settore, delle reti di volontariato, di tutto quello cioè che organizza la società in un’ottica di avanzamento sociale. Occorre altresì rilanciare gli strumenti di partecipazione alla vita democratica e favorire l’impegno collettivo".

“Il ruolo del cattolicesimo democratico è essenziale per dare spessore e prospettiva a una politica del cambiamento: quella che nelle trasformazioni valorizza le opportunità e mette un argine alla criticità", conclude l'esponente dem.