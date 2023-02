Pd: Losacco, 'Schlein in testa nei sondaggi, sempre più forte voglia cambiamento'

Roma, 15 feb (Adnkronos) – "L’ultimo sondaggio sulle nostre primarie fotografa un qualcosa che abbiamo visto montare nella prima fase del percorso congressuale e che nei prossimi giorni giungerà a maturazione.

Una grande domanda di cambiamento, spinta soprattutto dai giovani e dalle donne che oggi vedono Elly Schlein come figura più adatta per interpretarla". Lo dice il senatore del Pd Alberto Losacco.

"Infatti, secondo i dati, la Schlein è in vantaggio su Bonaccini, e gode di un fortissimo consenso proprio tra quelle categorie con cui abbiamo avuto più difficoltà a dialogare in questi anni. È un dato che incoraggia non solo per l’esito delle primarie, ma anche per il potenziale di espansione e di radicamento sociale che possiamo riconquistare con la guida di Elly", aggiunge.