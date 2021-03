Pd: Madia a deputati, 'dispiacere umano per quello che si è verificato'

Roma, 27 mar (Adnkronos) – "Debora è una persona autorevole. Ma, ripeto, di cooptazione mascherata si tratta. Questa distanza tra forma e sostanza non è sana: non far seguire a ciò che diciamo il nostro comportamento penso sia una delle cause del perché non riusciamo più a esprimere la vocazione espansiva del nostro partito".

Lo scrive Marianna Madia in una lettera ai deputati del Pd sulla vicenda della scelta del nuovo capogruppo.

"Non posso negare il dispiacere umano per quello che si è verificato. Non è un problema solo di questo passaggio, ma più in generale di come si fa politica", spiega la deputata.