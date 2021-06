Pd: Malpezzi, 'primarie da guardare con lenti pandemia, partecipazione non più scontata'

Roma, 16 giu (Adnkronos) – Alle primarie "bisogna guardare con le lenti" della pandemia, dopo "questa esperienza che nessuno di noi avrebbe voluto attraversare e che c'è ancora". Lo ha detto Simona Malpezzi a radio Immagina.

A Torino "non era scontata neppure quel tipo di partecipazione, durante la pandemia.

Non siamo più abituati all'esperienza collettiva. Le primarie sono questo, grandi file davanti ai gazebo, una immagine oggi diversa ai nostri occhi dopo il no ai contatti e il distanziamento, tutte cose all'opposto della grande partecipazione -ha spiegato la presidente dei senatori del Pd-. Le primarie di Torino sono state un primo modello, un esempio, un tentativo di riappropriarsi di un qualcosa che non siamo più abituati a utilizzare".