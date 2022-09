Pd: Malpezzi, 'ricostruire identità e parlare al Paese'

Roma, 27 set (Adnkronos) – "Il Partito democratico non ha paura di dire che ha subito una sconfitta, perché così si chiama, e non solo non ha paura e non si nasconde, ma dice anche che non si mette in un fortino ma, anzi, vuole costruire un percorso di apertura per capire che cosa non è andato, che cosa deve essere nel futuro, quali devono essere i rapporti rispetto al M5s ma anche rispetto a Calenda, che sono le altre forze che sono all’opposizione del governo della destra".

Lo ha detto Simona Malpezzi a Radio Anch'io.

"Il Pd dovrebbe essere capace di parlare al Paese. Non ci siamo riusciti, sicuramente abbiamo dei limiti e abbiamo fatto degli errori. Ma abbiamo tenuto anche di fronte anche a chi ha provato a portarci via consensi -ha spiegato la capogruppo uscente al Senato-. Ora siamo il primo partito che ha la responsabilità oggi di costruire l’opposizione. Io capisco che siano oggi tutte insoddisfacenti queste risposte, ma di fronte a una sconfitta, prima l’ammetti e poi stabilisci qual è un percorso che ti porti a parlare di cosa vuoi essere nella società.

Questo faremo, lo ha detto ieri il segretario con una chiarezza che gli va riconosciuta”.