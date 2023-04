Pd: Manzi, 'priorità è povertà educativa'

Roma, 7 apr (Adnkronos) - "Ringrazio la segretaria per avermi accordato fiducia e le persone che mi hanno sostenuto e con cui ho ben lavorato in questi mesi: ci aspetta ancora tanta strada da fare. Nei prossimi mesi avremo tanti impegni e sono certa che, con la piena condivisione e nel massimo ...

Roma, 7 apr (Adnkronos) – "Ringrazio la segretaria per avermi accordato fiducia e le persone che mi hanno sostenuto e con cui ho ben lavorato in questi mesi: ci aspetta ancora tanta strada da fare. Nei prossimi mesi avremo tanti impegni e sono certa che, con la piena condivisione e nel massimo spirito di collaborazione dei gruppi parlamentari, potremo costruire una proposta alternativa credibile e forte che restituisca la scuola al ruolo che merita". Lo scrive su Facebook Irene Manzi, neo responsabile scuola, educazione dell’infanzia e povertà educativa del Pd.

"Il tema della povertà educativa, in particolare, è un richiamo importante che sento forte, ancora di più, dopo i dati diffusi da Svimez nei giorni scorsi e che certificano come in una parte del nostro Paese la scuola perda troppi ragazzi. Un quadro drammatico che il progetto Spacca Italia della Lega rischia di peggiorare. Soprattutto, nel Mezzogiorno i giovani sono in credito di formazione, sport, tempo scuola, doposcuola. Abbiamo il dovere di dare risposte concrete a partire dall’istituzionalizzazione dei patti educativi per rafforzare l’alleanza tra scuola, famiglie, enti locali, terzo settore e volontariato", prosegue.

"La scuola è un tema chiave per il Partito Democratico: abbiamo tante proposte depositate in Parlamento e nei prossimi mesi continueremo a dare battaglia perché sia un tema politico centrale nell’agenda politica del Paese, chiedendo al governo un impegno preciso in materia finanziaria. Buon lavoro a tutte e tutti noi”, conclude.