Pd: Maraio (Psi), 'auguri a Schlein e Bonaccini, ora sinistra plurale'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro a Elly Schlein, al presidente Stefano Bonaccini e alla comunità del Pd. Ora serve una sinistra plurale: dobbiamo lavorare insieme su battaglie comuni, dalla lotta per i diritti alle riforme istituzionali, il lavoro, la scuola e la sanità pubbliche. Inizia una nuova stagione per l’Italia”. E’ quanto si legge in un tweet del segretario del Psi Enzo Maraio.