Pd: Marcucci, 'Bignami più fortunato di me, per me in due anni neanche un invito'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Bignami è stato molto più fortunato di me. Io già l’anno scorso, quando ero capogruppo del Pd in Senato, non venni invitato alla Festa nazionale. Un mero errore tecnico, si giustificò il responsabile organizzativo dell’evento, che è lo stesso di quest’anno.

Un errore tecnico di cui ero, per così dire, l’unica vittima! Naturalmente non sono tra gli invitati neanche nell’edizione appena inaugurata a Bologna". Lo afferma il senatore del Pd Andrea Marcucci, in un'intervista a Il Tempo', a proposito delle polemiche sulla Festa dell'Unità.