Pd: Marcucci (LibDem), 'bene Gentiloni per il dopo Schlein'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Se il Pd non superasse il 20 per cento, non vorrei essere nei panni di Schlein. Per quanto riguarda il dialogo con noi, l’area liberaldemocratica sarebbe ben lieta di avviarlo con un partito che abbandona le spinte radicali e ritrova la sua anima riformista". A dirlo Andrea Marcucci, presidente dei Liberali Democratici Europei.

L'ex capogruppo del Pd a palazzo Madama, in un'intervista al quotidiano L'Identità, apre a Gentiloni per il dopo Schlein: "Lo conosco da una vita – spiega – fin dai tempi di Rutelli e della Margherita e ne penso molto bene. È stato un ottimo presidente del Consiglio e si sta muovendo con efficacia anche come commissario europeo".