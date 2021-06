Pd: Marcucci, 'torniamo ad essere incisivi, basta battaglie identitarie'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "Il Pd deve tornare ad essere incisivo ed attrattivo. Basta con le bandiere identitarie, che non possono essere approvate in questo Parlamento, tipo tassa di successione, voto ai 16enni, Ius soli e Mattarellum. Vanno portate avanti battaglie riformiste, per rilanciare l’Italia, adesso.

Draghi è il nostro Presidente del Consiglio, non distinguiamoci per farci dire sempre no. Con questo approccio, iniziamo il confronto con le forze liberal democratiche, senza dimenticare il possibile rapporto con il M5S”. Lo ha detto il senatore Pd Andrea Marcucci, intervenendo all’assemblea del gruppo dem a Palazzo Madama.