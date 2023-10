Pd: Martella, '16 anni da nascita partito, costruire alternativa sociale'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Sedici anni fa nasceva il Pd e la sfida di allora di costruire un pensiero nuovo, oggi è ancora più attuale. A un anno dalla vittoria delle destre il giudizio non può che essere molto negativo: questo è il governo dello scaricabarile, dal Pnrr alla questione dei migranti; un governo in difficoltà, con alcuni nodi che vengono al pettine, come i pasticci sulle accise, il fallimento sul superbonus e i tagli alla sanità". Lo ha detto il senatore e segretario regionale del Pd Veneto, Andrea Martella, intervenendo alla festa di DEMS in corso a Rimini.

"Le ricadute di questa situazione sono evidenti nella legge di bilancio, una manovra debole e non in grado di creare crescita. C'è un'assenza di visione e strategia e si iniziano a vedere le prime divisioni interne con un Salvini che sta portando avanti una propria agenda di annunci indipendente da quella del governo. Tutto questo chiama in causa il Pd e il centrosinistra, la costruzione di un'alternativa sociale e la necessità di rafforzarne la credibilità. In questo contesto rientra la manifestazione dell'11 novembre con la mobilitazione sulla sanità pubblica e l'obiettivo della costruzione di una alleanza politica, in vista delle prossime elezioni europee, amministrative e regionali".