Pd, Mazzeo smentisce passaggio consiglieri regionali a Iv

Firenze, 8 nov. (askanews) – Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, smentisce che tre consiglieri siano in procinto di passare dal Pd a Italia Viva, come riportato da alcuni quotidiani. “Sorrido -dice Mazzeo- perché c’è solo da poter sorridere in questo caso. Ho già letto le smentite e le parole dei consiglieri Valentina Mercanti e Mario Puppa, che sono stati citati dai giornali. Penso che queste ricostruzioni giornalistiche non servano a nulla.

Noi dobbiamo lavorare per dare un’identità forte al Pd e lavorare contro questa destra, il cui ministro degli Interni che dichiara di bloccare di nuovo i nostri porti. Oggi -aggiunge Mazzeo- noi dobbiamo cercare attraverso una nuova identità di evitare di rimanere schiacciati tra Terzo Polo e Cinque Stelle. Tutte le opposizioni vorrei che lavorassero contro le politiche di questa destra”.